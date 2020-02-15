В День влюбленных Воронежский заповедник показал ласкающихся лосей
Милое свидание на берегу реки засняли на видео и опубликовали в соцсети
Фото: скриншот видео.
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Сотрудники Воронежского государственного биосферного природного заповедника имени Пескова опубликовали невероятно милый ролик с фотоловушек. На нем пара лосей наслаждается свиданием на берегу реки. Животные трутся носами и даже целуются. Так они проявляют свои чувства друг к другу.
Как рассказали в заповеднике. видео засняли не в феврале, а раньше, но решили отложить его публикацию до праздника. Сотрудники пожелали воронежцам светлых и прекрасных чувств, любви к окружающим и природе.
Лосики и любовь.
ИСТОЧНИК KP.RU