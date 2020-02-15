В День влюбленных Воронежский заповедник показал ласкающихся лосей

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:53:59+03:00

Милое свидание на берегу реки засняли на видео и опубликовали в соцсети

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Сотрудники Воронежского государственного биосферного природного заповедника имени Пескова опубликовали невероятно милый ролик с фотоловушек. На нем пара лосей наслаждается свиданием на берегу реки. Животные трутся носами и даже целуются. Так они проявляют свои чувства друг к другу.

Как рассказали в заповеднике. видео засняли не в феврале, а раньше, но решили отложить его публикацию до праздника. Сотрудники пожелали воронежцам светлых и прекрасных чувств, любви к окружающим и природе.

Лосики и любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU