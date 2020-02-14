Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ выиграл у «Урала-2»

14 Февр. 2020 2020-02-14T22:56:42+03:00

Максим Григорьев во встрече с командой из Екатеринбурга отметился своеобразным дублем – он забил гол сначала в чужие, а потом в свои ворота

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Вместо матча с клубом Премьер-лиги на старте Кубка ФНЛ, проходящего на Кипре, «Факел» получил спарринг с командой из второго дивизиона – дублем «Урала».

Для воронежцев оказалась счастливой 13 минута. Они получили право на штрафной, который прекрасно исполнил Максим Григорьев, перекинувший мяч над стенкой точно в «девятку» - 1:0. А на 29-й после долгой атаки, где «Факел» создал сразу несколько опасных моментов, Олег Дмитриев ударил практически уже в незащищенный угол ворот – 2:0. Уральцам удалось внести интригу в матч. На 66 минуте они подали штрафной, и Григорьев срезал мяч в свои ворота – 2:1. Больше голов в этом матче не было. Если оценивать качество футбола, то видно, что обе команды далеки от оптимальной формы – часто атаки прерывались совсем невынужденными неточными пасами.

«Факел» после этого матча возглавил таблицу группы B Кубка ФНЛ на пару с «Химками». Подмосковный клуб с таким же счетом 2:1 одолел команду второго дивизиона – московскую «Родину». С этим коллективом с патриотичным названием «Факелу» предстоит встретиться во втором туре Кубка. Матч пройдет 17 февраля, начнется он в 19.15.

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ИСТОЧНИК KP.RU