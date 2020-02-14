В Воронеже многоэтажками собираются застроить очередные 25 га в Коминтерновском районе

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:19:53+03:00

Правда, пока не известно, какой именно план разработает застройщик

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14 февраля администрация Воронежа опубликовала постановление о подготовке документации по планировке территории в Коминтерновском районе. Речь идет о территории в 25 га, ограниченной проспектом Труда и Московским проспектом, а также улицей Еремеева и переулком Комбикормовый. Правда, в дальнейшем территория проектирования может быть увеличена. Застройщиком выступит «ИП К.И.Т.».

Разработчикам предстоит заранее продумать схему организации движения транспорта, включая общественный, и пешеходов. Важно, проработать вопрос о социальной инфраструктуре, в том числе детсадах, школах, и объектах здравоохранения.

Стоит отметить, что на данном участке сейчас находятся как жилые дома, от двух этажей и выше, так и остатки зданий, принадлежащих промышленным предприятиям, которые сейчас частично используют под офисы.

ИСТОЧНИК KP.RU