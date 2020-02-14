Воронежцы выложили из автомобилей лук Купидона ко Дню влюбленных

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:51:06+03:00

Так, они поздравили всех, чьи сердца окрылены светлым и чистым чувством

Изменить размер текста: A A

Оружие Купидона, заряженное стрелой любви, выложили воронежцы с помощью своих автомобилей к 14 февраля. Чтобы соорудить такой лук понадобилось 33 машины. Кроме того, в этот раз участвовали и сами владельцы транспорта – они выстроились в цепочку, изображая тетиву.

- Поздравляем всех тех, чьи сердца окрылены светлым и чистым чувством взаимной любви. Берегите и храните друг друга, наслаждайтесь мгновениями, которые дарит Вам судьба. Пусть никогда с течением времени не угасают Ваши эмоции, дарящие радость. Будьте счастливы и не разлучайтесь! – написали организаторы.

Напомним, на автофлешмоб в честь Дня влюбленных воронежцев собирали 7 февраля в 20.00 на парковке сити-парка «Град».

ИСТОЧНИК KP.RU