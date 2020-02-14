2020-02-14T17:49:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области за одну и ту же аферу водителей оштрафовали, а гаишников могут посадить на 12 лет

Они «химичили» со страховкой по ДТП
Юрий КОЗЛОВ
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В пятницу, 14 февраля, Аннинский районный суд вынес приговор двум водителям 29 и 50 лет. В мае 2019 года один из них попал в ДТП. Оба автомобиля, попавшие в аварию, не были застрахованы. Однако в течение двух недель все изменилось. Машины волшебным образом оказались застрахованы, а одну из них еще и успели продать. Помогли оформившие как надо для аферы документы инспекторы ГИБДД 30 и 40 лет (сейчас их обоих уже уволили). Один из водителей был признан правым в ДТП и готовился уже получить выплату. Однако силовики разоблачили комбинацию.

В ходе предварительного следствия водители полностью признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В суде на словах они раскаялись в попытке мошенничества. И того, и другого оштрафовали на 50 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

А вот бывших гаишников подозревают еще и в получении взятки в 40 тысяч рублей за внесение ложных сведений в протокол о ДТП и непривлечение его виновника к административной ответственности. Им придется отвечать в суде по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере за незаконные действия и бездействие, группой лиц по предварительному сговору». Максимальный срок, грозящий экс-полицейским, - 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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