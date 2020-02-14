2020-02-14T16:48:45+03:00
Происшествия

В Воронежской области отец и 9-летняя девочка отравились газом

Как выяснилось, девочку госпитализировали в реанимационное отделение
Олег ИВАНОВ
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В одном из домов совхоза «Вторая Пятилетка» Лискинского района с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали 45-летнего мужчину и его 9-летнюю дочь. Как сообщают местные жители, медики приехали ранним утром 14 февраля. По одной из версий жителей совхоза, их соседи отравились не угарным, а обычным бытовым газом. Однако официально это не подтверждается.

- Девочку госпитализировали в реанимационное отделение Лискинской РБ. На данный момент ее перевели в детское отделение с улучшением. Мужчине госпитализация не потребовалась, - прокомментировали инцидент в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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