В Воронежской области отец и 9-летняя девочка отравились газом
В одном из домов совхоза «Вторая Пятилетка» Лискинского района с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали 45-летнего мужчину и его 9-летнюю дочь. Как сообщают местные жители, медики приехали ранним утром 14 февраля. По одной из версий жителей совхоза, их соседи отравились не угарным, а обычным бытовым газом. Однако официально это не подтверждается.
- Девочку госпитализировали в реанимационное отделение Лискинской РБ. На данный момент ее перевели в детское отделение с улучшением. Мужчине госпитализация не потребовалась, - прокомментировали инцидент в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU