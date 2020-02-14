Финансист воронежского департамента природных ресурсов заработала на приписках к зарплатам 1,7 миллиона рублей
Прокуратура Центрального района Воронежа направила на рассмотрение в суд дело о мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Обвиняемой по делу проходит 45-летняя сотрудница финансового отдела департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, которая на протяжении двух лет (с 2016 по 2018 год) завышала зарплату, отпускные и прочие выплаты сотрудникам, а разницу присваивала, направляя на свой личный счет.
Таким образом чиновница «заработала» более 1,7 миллиона рублей. В ходе расследования, подозреваемая признала свою вину и в полном объеме возместила государству причиненный ущерб. По закону ей грозит до 10 лет заключения, но суд, вероятно, примет во внимание ее деятельное раскаяние.
ИСТОЧНИК KP.RU