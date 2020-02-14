Скончался еще один участник аварии микроавтобуса и фуры в Воронежской области

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:49:42+03:00

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Скончался еще один участник аварии на на федеральной трассе М-4 «Дон»: напомним, 8 февраля столкнулись «Мерседес-бенц Вито» и грузовик MAN. В ту ночь водитель микроавтобуса и двое пассажиров: 31-летняя женщина и 37-летний мужчина погибли на месте.

Еще пятерых пассажиров, мужчин в возрасте 27, 32, 33 лет и двоих 39-летних с различными травмами доставили в Павловскую райбольницу.

- В травматологическом отделении продолжают лечение двое пострадавших в ДТП. Их состояние расценивается как средней степени тяжести. Еще двое пострадавших с изолированными травмами выписаны в связи с отказом от дальнейшего лечения, - прокомментировали 14 февраля в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В Верхнемамонском районе возбудили уголовное дело по факту ДТП. Им также занимается прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU