Питомцев Воронежского зоопарка порадовали съедобными валентинками и игрушками

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:53:31+03:00

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В Воронежском зоопарке отпраздновали День всех влюбленных. По традиции сотрудники подарили своим подопечным съедобные валентинки и игрушки. Сюрпризы приготовили для тех крупных животных, которые вызывают наиболее теплые чувства у посетителей.

Так, амурскому тигру достались съедобные сердечки, нарисованные прямо на стекле его вольера. Тигрица Шилка получила холодное сердце из снега. Верблюду Каметолу сплели вкусную валентинку из сена и моркови. А носухе по кличке Тося достался сердечный ящик с лакомствами. Игрушка в виде сердца из мешковины, набитая сеном, отправилась в вольер к паре львов.

Фото: из группы Воронежского зоопарка в соцсети.

Как рассказали сотрудники зоопарка, животные с интересом изучали свои подарки. Тигр Цезарь обнюхивал сердечки, а затем по обыкновению пометил стекло и отправился на обход своей территории. Тигрица Шилка своё «холодное сердце» тоже тщательно обнюхала, но немного испугалась «проявить свои чувства». Кстати, Шилка очень скромна и не выставляет свои эмоции наружу, поэтому ее настойчивый кавалер частенько получает лапой по носу.

Верблюд Камелот тоже не привык показывать свои чувства на публике. Хоть он и сразу принял валентинку, съедать ее всю при публике не стал. Он погрыз морковку, а к сену вернулся только тогда, когда остался один.

Носуха без труда отыскала в сердечном ящике вкусное угощение и также быстро с ним расправилась.

Фото: из группы Воронежского зоопарка в соцсети.

А в семье львов «сердечной игрушкой» завладел царь зверей и категорически отказался делиться ей со своей «дамой». На то он и царь.

Фото: из группы Воронежского зоопарка в соцсети.

- Львы единственные представители кошачьих, живущие семьями - прайдами. Самец охраняет свою территорию, отгоняет чужаков. «Дамы» же ответственны за пропитание семьи, за рождение и воспитание малышей. Охотятся львицы группой и в прямом смысле львиную долю улова отдают своему мужу. А ещё у львов в пропорциональном соотношении размер сердца является самым маленьким среди всех хищников Африки, - пояснили в зоопарке.

А как вы отмечаете День святого Валентина?

ИСТОЧНИК KP.RU