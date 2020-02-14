Пьяный водитель в Воронежской области не мог удержать автомобиль на дороге

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:45:33+03:00

Отечественная легковушка постоянно выезжала то на встречную полосу, то на обочину

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В ночь с 12 на 13 февраля в Павловске сотрудники вневедомственной охраны заметили, как автомобиль «ВАЗ-2105» опасно выезжал на полосу встречного движения. Водитель не мог удержать машину на дороге, и та постоянно «вываливалась» на обочину. Понятное дело, что мужчина создавал угрозу для других людей.

Росгвардейцы остановили машину. Водителем оказался 26-летний житель села Елизаветовка Павловского района. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови задержанного мужчины.

- Кроме того, выяснилось, что ранее он уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное деяние. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU