2020-02-14T14:38:28+03:00
Общество

В Воронеже установят мемориальную доску Мамеду Джабраилову

Ппочетный гражданина и защитник Воронежа проживал на улице Старых большевиков
Елена ФЕДЯШЕВА
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На доме №100 по улице Старых большевиков ко Дню Победы в 2020 году может появиться мемориальная доска Мамеду Джабраилову, почетному жителю Воронежа, ветерану ВОВ, защитнику Воронежа и участнику легендарного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Мамед Мерзамамедович долгое время проживал именно в этом доме. Он умер в прошлом году в возрасте 101 года.

Инициатива установки мемориальной доски принадлежит управе Левобережного района.

- Этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании городской комиссии по культурному наследию, - рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа. - Судя по предшествующему заседанию обмену мнениями, члены комиссии поддержат предложение районной управы, тем более что свою помощь в создании памятного объекта активно предлагает азербайджанская диаспора Воронежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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