2020-02-14T14:23:06+03:00
Общество

Жители отдаленных поселков Воронежа просят продлить автобусный маршрут

Сейчас такую возможность рассматривают в управлении транспорта
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Маршрут №52АВ могут продлить до поселков Малая и Большая заячья поляна. Местные жители обратились с такой просьбой в мэрию Воронежа, так как сейчас до своих поселений они могут добраться только на №371, который ходит от железнодорожного вокзала «Воронеж-1».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такую возможность рассматривают в управлении транспорта. Если будет принято положительное решение, то «ПАЗы», которые сейчас обслуживают данный маршрут, скорее всего, заменят на автобусы малой вместимости.

Сейчас маршрут автобусов №52АВ начинается от остановки «Школа» на Ленинском проспекте до остановки «улица Землячки». Расстояние маршрута – около 4.2 км (общее количество остановок - 7). Обслуживает данные автобусы ООО «АТП-1».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области отец и 9-летняя девочка отравились газом
Сбежавшего воронежского депутата Олега Турбина заочно отправили под стражу
Финансист воронежского департамента природных ресурсов заработала на приписках к зарплатам 1,7 миллиона рублей
Скончался еще один участник аварии микроавтобуса и фуры в Воронежской области
В Воронеже у заместителя начальника регионального управления ГИБДД могут отобрать недвижимость на 50 миллионов рублей
Пенсионерка из Воронежа перевела мошенникам четверть миллиона
В Воронеже будут судить 28-летнюю наркокурьершу
Питомцев Воронежского зоопарка порадовали съедобными валентинками и игрушками
Пьяный водитель в Воронежской области не мог удержать автомобиль на дороге
В Воронеже установят мемориальную доску Мамеду Джабраилову
Жители отдаленных поселков Воронежа просят продлить автобусный маршрут
Больницу в Воронежской области оставили без охраны
Очистке крыш от наледи в Воронеже мешают припаркованные у стен машины
Под Воронежем двое мальчишек чудом не сорвались с крыши пятиэтажки
В Воронежской области на выходных вновь потеплеет