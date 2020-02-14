Жители отдаленных поселков Воронежа просят продлить автобусный маршрут

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:23:06+03:00

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Маршрут №52АВ могут продлить до поселков Малая и Большая заячья поляна. Местные жители обратились с такой просьбой в мэрию Воронежа, так как сейчас до своих поселений они могут добраться только на №371, который ходит от железнодорожного вокзала «Воронеж-1».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такую возможность рассматривают в управлении транспорта. Если будет принято положительное решение, то «ПАЗы», которые сейчас обслуживают данный маршрут, скорее всего, заменят на автобусы малой вместимости.

Сейчас маршрут автобусов №52АВ начинается от остановки «Школа» на Ленинском проспекте до остановки «улица Землячки». Расстояние маршрута – около 4.2 км (общее количество остановок - 7). Обслуживает данные автобусы ООО «АТП-1».

ИСТОЧНИК KP.RU