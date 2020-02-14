2020-02-14T14:06:19+03:00
Общество

Больницу в Воронежской области оставили без охраны

На первое предупреждение прокуратуры в медучреждении не отреагировали
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники прокуратуры во время проверки работы Петропавловской районной больницы (РБ) выяснили, что в медучреждении не позаботились о том, чтобы обеспечить охрану. Ни с одним из местных ЧОПов заключать договор не собирались. Хотя по закону больницу могут охранять только лицензированные охранники.

- Главному врачу Петропавловской РБ внесли представление о том, что нужно обеспечить нормальную охрану медучреждению. Однако сотрудники ЧОПа в больнице так и не появились. Прокурор района подал иск в суд о принуждении руководителя медучреждения принять необходимые меры. Он был удовлетворен, в скором времени в больнице наконец-то должна появиться охрана, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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