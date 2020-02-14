Очистке крыш от наледи в Воронеже мешают припаркованные у стен машины

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:55:12+03:00

Из-за них автовышки не могут подъехать к зданиям

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Сотрудники воронежских УК столкнулись с трудностями при очистке крыш от наледи и снега. Работе спецтехники мешают припаркованные близко к стенам домов автомобили: автовышки не могут встать рядом с фасадом и очистку приходится переносить на другое время.

- Например, прямо сейчас сотрудники УК не смогли очистить огромные сосульки с угла дома №1 по ул. Моисеева, тротуар пришлось временно огородить, - посетовали в пресс-центре ЖКХ Воронежа. - И таких адресов на текущий момент, особенно по Центральному и Ленинскому районам, набралось уже больше 30-ти.

Коммунальные службы просят горожан, если нет другого места для парковки, оставлять на стекле номер для связи с владельцев машины.

- Также убедительно просим горожан не игнорировать сигнальные ленты и искать пути обхода временно огороженной территории, - отметили в пресс-центре. - Лента предупреждает об опасном участке тротуара, над которым либо уже ведутся работы по очистке наледи, либо в скором времени начнутся.

В первую очередь от наледи очищают скатные крыши домов. Расположенных вдоль тротуаров и дорог с большой проходимостью. Сегодня, по данным пресс-центра ЖКХ, во всех районах города работают более 20 бригад с автовышками и около 40 бригад альпинистов УК ГК «ПИК-Комфорт». С кровель 2-этажных МКД сотрудники УК сбивают сосульки шестами.

А вот сосульки и наледь на самовольно возведенных козырьках балконов должны очищать жильцы. В случае, если по их вине пострадает пешеход или машина, ущерб придется возмещать собственнику балкона.

- Также пункт 1.7.4. «Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда» говорит о том, что собственник, «допустивший самовольное переоборудование балконов и лоджий», обязан привести их в прежнее состояние, согласно проектам зданий. То есть демонтировать остекление и козырьки, - добавили в пресс-центре ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU