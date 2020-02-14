2020-02-14T13:31:57+03:00
Общество

В Воронежской области на выходных вновь потеплеет

Ожидается, что столбик термометра поднимется до +5
Олег ИВАНОВ
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Небольшой мокрый снег 14 февраля к 15-ому числу сменится отсутствием существенных осадков. Да и, как обещают синоптики, постепенно в регионе будет теплеть.

- Снег будет идти до пятницы, 14 февраля. В День влюбленных выглянет солнце, есть небольшая вероятность дождя, и сразу потеплеет – до +2. Примерно такая же погода сохранится до 21 февраля: небольшой мороз ночью и оттепель днем, - предупреждал начальник Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

Так, 15 февраля прогнозируют пасмурную погоду и -4 градуса. Днем столбик термометра, по обновленным данным, поднимется до +5, вероятен дождь.

16 февраля подует южный ветер. Днем солнце порой будет прорываться сквозь облака. Потеплеет до тех же +5, осадков не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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