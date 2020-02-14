В Воронежской области фотограф сжег и утопил своего должника

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:19:30+03:00

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В Россошанский районный суд передали дело, шокирующее своей жестокостью.

В октябре 2018 года 36-летний местный фотограф зверски расправился с задолжавшим ему знакомым. Вначале он пригласил мужчину для разговора сесть в свою машину. В автомобиле фотограф набросился на должника с ножом и буквально искромсал его – на теле потом нашли 39 ранений.

Труп убийца облил горючей смесью и поджег, частично уничтожив одежду и обувь. Потом завернул то, что осталось от человека в ковер, обмотал жгутом и буксировочным тросом и примотал к телу кирпич. Затем утопил все это в реке Черная Калитва.

Взяв из одежды убитого ключи от его «BMW Х6», фотограф угнал машину и продал ее в Лисках.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Россошанского района.

ИСТОЧНИК KP.RU