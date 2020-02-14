Воронежец подарил «Комсомолке» памятный знак к 75-летию Победы
77-летний житель Воронежа Андрей Монин специально для «Комсомолки» сделал памятный знак, посвященный 75-летию Победы. На гипсовом барельефе изображены солдат, моряк женщина в пилотке и надпись «75 лет Победы 1941-1975». Выполненные в объеме лица героев символизируют всех тех, кто защищал нашу страну от фашистских захватчиков. Андрей Григорьевич говорит, что высеченные в гипсе нарочито грубоватые лица несут самую главную смысловую нагрузку знака.
О себе воронежец поведал, что вырос в детском доме – его мать расстреляли по доносу, служил в войсках связистом, является офицером запаса СССР, ветераном труда и еще называет себя самодеятельным художником. Много лет он учил детей творчеству, и по сей день не может усидеть на месте:
- Я же сам комсомолец, поэтому решил сделать вам такой подарок, - заявил воронежец.
А еще он признался, что сделал это втайне от своей супруги, с которой он вместе почти полвека. Они воспитали двух детей и всю жизнь идут рука об руку:
- Бабуля за меня переживает, поэтому старается оградить от большой активности.
Однако сделать это, судя по всему, ей не просто. Андрей Григорьевич хоть сейчас готов станцевать танец «Яблочко», что он нам и продемонстрировал, а также продолжает дарить свои фигуры воронежским детсадам, детдомам, домам творчества.
ИСТОЧНИК KP.RU