2020-02-14T13:13:39+03:00
Общество

Воронежец подарил «Комсомолке» памятный знак к 75-летию Победы

Его он сделал сам из гипса
Татьяна МИСТЮКОВА
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На гипсовом барельефе изображены солдат, моряк женщина в пилотке и надпись «75 лет Победы 1941-1975».На гипсовом барельефе изображены солдат, моряк женщина в пилотке и надпись «75 лет Победы 1941-1975».Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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77-летний житель Воронежа Андрей Монин специально для «Комсомолки» сделал памятный знак, посвященный 75-летию Победы. На гипсовом барельефе изображены солдат, моряк женщина в пилотке и надпись «75 лет Победы 1941-1975». Выполненные в объеме лица героев символизируют всех тех, кто защищал нашу страну от фашистских захватчиков. Андрей Григорьевич говорит, что высеченные в гипсе нарочито грубоватые лица несут самую главную смысловую нагрузку знака.

О себе воронежец поведал, что вырос в детском доме – его мать расстреляли по доносу, служил в войсках связистом, является офицером запаса СССР, ветераном труда и еще называет себя самодеятельным художником. Много лет он учил детей творчеству, и по сей день не может усидеть на месте:

- Я же сам комсомолец, поэтому решил сделать вам такой подарок, - заявил воронежец.

А еще он признался, что сделал это втайне от своей супруги, с которой он вместе почти полвека. Они воспитали двух детей и всю жизнь идут рука об руку:

- Бабуля за меня переживает, поэтому старается оградить от большой активности.

Однако сделать это, судя по всему, ей не просто. Андрей Григорьевич хоть сейчас готов станцевать танец «Яблочко», что он нам и продемонстрировал, а также продолжает дарить свои фигуры воронежским детсадам, детдомам, домам творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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