В России начнут собирать первый самолет Ил-114-300, для которого в Воронеже делали крылья и хвостовое оперение

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:01:41+03:00

Планировалось, что на нашем заводе будет производиться свыше 40% агрегатов планера Ил-114-300

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На авиазаводе «Сокол» приступили к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300. Как сообщили в пресс-службе «ОАК» будут изготовлены семь отсеков фюзеляжа пассажирского самолета. После этого они будут переданы для окончательной сборки.

В кооперации по изготовлению агрегатов участвуют также заводы «ВАСО» в Воронеже и «Авиастар-СП» в Ульяновске. Финальная сборка прйодет на производственных площадях РСК «МиГ» - на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина.

В августе 2019 года на воронежском авиазаводе собрали центральную часть крыла первого опытного Ил-114-300.Она необходима была как раз к этапу сборки фюзеляжа самолета.

- Это первый опытный агрегат по программе строительства Ил-114-300, которая предусматривает производство на мощностях Воронежского авиационного завода ряда важнейших элементов самолета – крыла и хвостового оперения с механизацией, мотогондол, – рассказывал директор по производству ПАО «ВАСО» Николай Лысаков. – В общей сложности на нашем заводе будет производиться свыше 40% агрегатов планера Ил-114-300.

Напомним, что пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях.

Ранее также сообщалось, что воронежский авиазавод получит деньги на модернизацию инфраструктуры для самолетов Ил-114-300.

ИСТОЧНИК KP.RU