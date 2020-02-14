Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:59:57+03:00

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Компания Tele2 выяснила, какие сервисы для знакомств пользуются наибольшей популярностью среди их абонентов, и кто чаще всего ищет вторую половину в режиме онлайн. Также оператор проанализировал активность клиентов в приложении Tele2 TV и составил рейтинг фильмов и сериалов, которым отдают предпочтение абоненты в День Святого Валентина.

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ИСТОЧНИК KP.RU