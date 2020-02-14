«Уехавший в командировку» квартирант выудил у хозяйки полмиллиона рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:16:41+03:00

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Доверие жертвы – главный козырь мошенников. Это в очередной раз доказала история 41-летней жительницы города Россошь. Какое-то время она сдавала жилье 30-летнему мужчине. А потом он заявил, что отправляется в продолжительную командировку. Через какое-то время после отъезда жилец позвонил и попросил у хозяйки взаймы денег под обещание вернуть все по возвращению. Женщина поверила. Потом история повторилась снова и снова. Деньги квартиранту передавала его мать.

Когда сумма долга достигла полумиллиона рублей, хозяйка догадалась, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию. Оперативники установили место нахождения подозреваемого и задержали его. Мужчина не стал отпираться и под тяжестью улик дал признательные показания, рассказав, что «занятые» деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Ему грозит до 6 лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU