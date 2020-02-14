2020-02-14T11:34:26+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали серийных угонщиков

Они похищали авто для перепродажи
Елена ФЕДЯШЕВА
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Одного из подозреваемых заключили под стражуОдного из подозреваемых заключили под стражуФото: из архива «КП»
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Воронежские полицейские задержали троих подозреваемых в серии угонов автомобилей в возрасте от 27 до 37 лет. Это жители Хохольского района и Воронежа. Двое из них ранее были судимы за аналогичные преступления.

- В период с 23 января по 3 февраля этого года в отделы полиции Воронежа поступило два обращения от владельцев автомобилей ВАЗ-2121 о совершении хищения принадлежащих им транспортных средств, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские выяснили, что похищенные машины впоследствии перепродавались. Причиненный владельцам ущерб оценили в более чем полмиллиона рублей. Оперативники задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции. На допросе один из задержанных воспользовался правом не свидетельствовать против себя, двое его предполагаемых соучастников признались в содеянном. В ходе обыска у задержанных изъяли похищенные транспортные средства.

- В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению двух фактов противоправной деятельности на территории Воронежа, - добавили в полиции.- В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Одного из задержанных, жителя Хохольского района, заключили под стражу. Двоих других отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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