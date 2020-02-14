В Воронежской области в лобовом столкновении двух грузовиков погиб 26-летний водитель

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:21:04+03:00

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В четверг, 13 февраля, на 137 километра дороги «Воронеж-Луганск» произошло лобовое столкновение ГАЗ-330232 и «DAF». По какой-то причине 26-летний водитель грузовой «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения, где в тот момент двигался большегруз под управлением 32-летнего мужчины.

В результате аварии водитель ГАЗ-330232, житель Россошанского района, от полученных травм погиб на месте. Его 51-летний земляк-пассажир с различными ранениями попал в больницу. Второй водитель в ДТП не пострадал.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU