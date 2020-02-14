В воронежском селе ночью сгорела "шестерка"
К счастью, обошлось без пострадавших
фото ГУ МЧС по Воронежской области
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Ночной пожар устроил переполох в селе Пески Поворинского района. В половине одиннадцатого в четверг на улице Теплякова загорелся автомобиль «ВАЗ-2106». Пожарные расчеты прибыли на место ЧП и оперативно приступили к тушению. В ликвидации возгорания приняли участи семь человек и две машины. Они справились с огнем в течение шести минут. А результате происшествияникто не пострадал.
В чем причина пожара, предстоит выяснить экспертам.
ИСТОЧНИК KP.RU