В Воронеже таксистка украла у пенсионерки драгоценности на 200 тысяч рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:20:30+03:00

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71-летняя жительница села Яблочное Хохольского района стала жертвой кражи. Причем совершила ее знакомая, от которой пенсионерка этого уж никак не ожидала.

42-летняя жительница Воронежа таксовала и много раз возила супружескую пару из Хохольского района в одну из больниц областного центра. Поэтому старушка ей всецело доверяла. Воспользовавшись этим, женщина попросила погостить в доме пенсионерки часочек, а потом ей якобы нужно будет ехать на заказ в соседнее село. Та согласилась. Когда старушка вышла из комнаты, таксистка обшарила шкаф, нашла там драгоценности и забрала их себе. Потом уехала и часть ювелирных изделий сдала в воронежские ломбарды.

Пенсионерка хватилась пропажи. Думать больше было не на кого, кроме как на таксистку. Поэтому полицейские, к которым обратилась пожилая женщина, быстро задержали ее обидчицу. У нее при обыске нашли часть похищенных вещей.

Женщина вынуждена была признать свою вину. Она заявила, что на кражу решилась из-за тяжелого материального положения и долгов. По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» ей грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU