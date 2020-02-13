2020-02-13T20:17:02+03:00
Общество

Глава Воронежа: «Прекрасные объекты с шикарным оборудованием»

Вадим Кстенин побывал в двух новых детсадах, которые мэрия выкупила у застройщиков в конце прошлого года
Татьяна МИСТЮКОВА
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Вадим Кстенин побывал в садике №136 на ул. 9 Января, 233/45Вадим Кстенин побывал в садике №136 на ул. 9 Января, 233/45Фото: с сайта мэрии Воронежа
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В четверг, 13 февраля, садики работали в тестовом режиме – учреждения открылись совсем недавно и пока принимают карапузов на несколько часов в день. Такой режим позволяет детям не разлучаться с мамой надолго и привыкать к новой обстановке постепенно. Поэтому посетивший садики мэр детей там не застал. Но его с радостью встретили сотрудники учреждений: они показали градоначальнику маленькие спаленки, игровые комнаты, спортивные и музыкальные залы, кабинеты творчества и моделирования, психологической разгрузки. С большим интересом Вадим Кстенин посмотрел, как устроены пищеблоки. Читать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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