Глава Воронежа: «Прекрасные объекты с шикарным оборудованием»
В четверг, 13 февраля, садики работали в тестовом режиме – учреждения открылись совсем недавно и пока принимают карапузов на несколько часов в день. Такой режим позволяет детям не разлучаться с мамой надолго и привыкать к новой обстановке постепенно. Поэтому посетивший садики мэр детей там не застал. Но его с радостью встретили сотрудники учреждений: они показали градоначальнику маленькие спаленки, игровые комнаты, спортивные и музыкальные залы, кабинеты творчества и моделирования, психологической разгрузки. С большим интересом Вадим Кстенин посмотрел, как устроены пищеблоки. Читать далее.
ИСТОЧНИК KP.RU