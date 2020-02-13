Из Воронежа вылетел задержавшийся на 20 часов самолет на Гоа
В воронежском аэропорту сообщили, что самолет, задержавшийся почти на сутки, все-таки взял курс на Гоа в 16.54. В путь отправились и два лайнера на Москву, вылет которых был под вопросом из-за неблагоприятных метеоусловий.
Напомним, самолет на Гоа должен был вылететь в 21.15 12 февраля. Однако пилоты в условиях снегопада не решились начать долгий путь до этого индийского штата. В итоге пассажиры вынуждены были заночевать в аэропорту, потом некоторые из них переехали в гостиницу.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств задержки лайнера и того, насколько хорошо обеспечивали застрявших в воронежском аэропорту пассажиров водой и горячим питанием.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU