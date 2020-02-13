В Воронеже мужчина выпил с незнакомцем и лишился телефона

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:31:36+03:00

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30-летний житель Коминтерновского района сильно пожалел о своих ночных забавах. Мужчина познакомился с прохожим, оказавшимся не прочь выпить. Новоиспеченные приятели сообразили на двоих на проспекте Труда. Впрочем, идиллия продолжалась недолго. Новый знакомец 30-летнего мужчины попросил у него его мобильник Самсунг Гелакси» якобы чтобы позвонить. Получив сотовый, он убежал.

Сотрудники уголовного розыска по изъятым записям камер видеонаблюдения и по другой оперативной информации вычислили преступника. Им оказался уже судимый за кражи 40-летний воронежец. Оперативники задержали мужчину в его квартире и доставили в отдел полиции. Там рецидивист признал свою вину. Тем более что у него и особых вариантов не было: украденный телефон нашли у него во время обыска.

- Рецидивиста отправили в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы), - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU