2020-02-13T18:01:38+03:00
Общество

В Воронеже к созданию легкорельсового метро решили подключить федеральную компанию

С ней заключили соглашение о сотрудничестве в региональном правительстве
Юрий КОЗЛОВ
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К проекту легкорельсового метро в Воронеже (хотя точнее его можно назвать скоростным трамваем) подключат АО «Центральная пригородная пассажирская компания». Эта организация работает в 11 регионах страны и обслуживает 63% пригородных перевозок России. Сначала о заключении соглашения с этой компанией сообщил в Инстаграме руководитель воронежского Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР) Алексей Антиликаторов. Затем эту информацию подтвердили в областном правительстве.

Компанию рассматривают как потенциального инвестора, а ее сотрудников планируют задействовать в качестве экспертов проекта.

Напомним, легкорельсовое метро планируют начать строить после того, как будут готовы две дороги-дублеры Московского проспекта. Одна из них пройдет по улицам 60-й Армии и Солнечной с выходом на улицу Антонова-Овсеенко и проспект Труда. Другую проложат по улицам Загоровского, Шишкова и Карпинского до проспекта Труда.

После этого собираются сделать кольцевую окружную дорогу и две новые развязки. И только потом власти планируют заняться метро. Сроки его постройки будут зависеть от объемов госфинансирования.

Скоростной трамвай планируют пустить на самом оживленном направлении - северо-запад – центр – юго-восток с участками сети в центральной части города, и частично в Левобережный и Железнодорожный районы. Протяженность легкорельсового метро будет составлять 138 километре. В городе сделают четыре депо. Любопытно, что местами будут фактически возрождены старые трамвайные маршруты. Если, конечно, проект все же воплотится в жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Воронеже к созданию легкорельсового метро решили подключить федеральную компанию
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