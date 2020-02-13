В Воронеже спасли опьяневшего дрозда

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:22:13+03:00

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В Воронеже местные жители нашли дрозда-рябиновика, который слегка опьянел. Птицу не поили специально. Он просто случайно переел перебродившей рябины. Историей поделились волонтеры центра реабилитации диких животных «Сердце Леса».

Инцидент произошел в четверг, 13 февраля. Как рассказали «Комсомолке» в центре, птицу в снегу нашла девушка, которая выгуливала собаку в Северном районе. Сейчас дрозд чувствует себя хорошо, но все же на пару дней останется под наблюдением специалистов. Затем его выпустят на волю.

- Вообще ситуации с пьяными птицами бывали в нашей практики. Это не единственный случай. Буквально сегодня позвонили из Оскола с такой же историей, но там птица скончалась. А несколько лет назад к нам обращались со свиристелями, - пояснила учредитель центра реабилитации Анита Придоткайте.

Опасны для птиц не только забродившие ягоды, но и слишком холодные. Когда пернатые съедают их много на морозе, то у них снижается скорость метаболизма.

- Из-за набитого ледяным продуктом желудка они впадают в оцепенение и падают. Очнутся птицы только тогда, когда ягоды у них внутри согреются и переварятся. Но часто бывает и так, что они замерзают и умирают, - рассказала Анита Придоткайте.

В этой истории все закончилось хорошо, поэтому горожане не упустили возможности пошутить: «Дрозд - алкоголик - горе в семье», «Отдайте его нам.. Не надо будет искать третьего».

ИСТОЧНИК KP.RU