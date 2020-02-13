2020-02-13T17:00:21+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» проиграл лидеру

Несмотря на скромный счет 0:2, шансов зацепить очки у «ураганных» не было
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Питерцы не давали скучать вратарю "Бурана".Питерцы не давали скучать вратарю "Бурана".Фото: с сайта ХК «Буран»
Изменить размер текста:

«Буран» провел первый матч завершающей сезон выездной серии. Равной борьбы с лидером Конференции 1, да и всего первенства ВХЛ питерским «Динамо» не получилось. На восьмой минуте Ушнев открыл счет, а на 34-й Гавриленко реализовал большинство – 0:2. В остальное время вратарь «Бурана» Владислав Окоряк крутился как белка в колесе и сумел-таки не допустить разгрома. Но и только.

- Хотели сыграть вторым номером, на контратаках, но, к сожалению, соперник ничего нам не позволил сделать, - сказал после матча главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - Никогда не перехожу на личности, но добавлю, что хотел бы отметить нашего вратаря, Владислава Окоряка, парень молодец. Для нас большая удача, что у нас есть возможность поработать с таким мальчиком, желаю ему хорошей карьеры, думаю, что у него все впереди, спасибо ему за его работу.

«Буран» с 45 очками сейчас обретается на 15 месте. «Ураганные» завершают первенство ВХЛ тремя матчами на выезде. В первом они сразятся с давно застолбившим за собой место в плей-офф питерским «СКА-Невой». Игра пройдет 14 февраля, начнется она в 19.00. Затем будет еще матч 16 февраля с тверским «Динамо», почти потерявшим шансы попасть в восьмерку лучших. Закончат сезон «ураганные» 18 февраля встречей с соседями из «Тамбова», реально претендующими на место в плей-офф. Если вспомнить как тамбовчане сейчас играют в футбол, очевидно, что спортивная столица Черноземья переместилась на берега Цны.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже к созданию легкорельсового метро решили подключить федеральную компанию
В Воронеже уже восемь месяцев ищут зеленоглазую женщину
В Воронеже спасли опьяневшего дрозда
Воронежский «Буран» проиграл лидеру
СМИ: в администрации Рамонского района Воронежской области проходят обыски
Воронежцы хотят отремонтировать на средства гранта лестницу к Алексеево-Акатову монастырю
Число воронежских пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Под Воронежем на пожаре погиб мужчина
К юбилею Бунина в Воронеже поставят спектакль «Темные аллеи»
Президентские «премии» ко Дню Победы получат больше 31 тысячи воронежских ветеранов
В Воронежской области водитель, упорно садившийся за руль пьяным, «заработал» условный срок
В воронежском аэропорту пассажиры рейса на Гоа уже 18 часов ждут вылета
В Воронеже выступит Светлана Сурганова
В Воронеже в ГИБДД организуют бесплатный прокат детских автокресел
Под Воронежем рецидивист увидел возле своего дома автомобиль и сдал его на металл
Под Воронежем заместитель начальника отдела полиции попал под уголовное дело о мошенничестве
Жительница Воронежа лишилась около миллиона рублей, взяв кредит под диктовку мошенников
Воронежские следователи проверят факт домашних родов, в результате которых малыш получил травмы
В День защитников Отечества воронежцев ждут концерты, выставки и салют
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
На дорогах Воронежа и области ухудшилась видимость из-за снега
В Воронежской области на пожаре спасли пенсионера