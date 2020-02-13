Воронежский «Буран» проиграл лидеру

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:00:21+03:00

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«Буран» провел первый матч завершающей сезон выездной серии. Равной борьбы с лидером Конференции 1, да и всего первенства ВХЛ питерским «Динамо» не получилось. На восьмой минуте Ушнев открыл счет, а на 34-й Гавриленко реализовал большинство – 0:2. В остальное время вратарь «Бурана» Владислав Окоряк крутился как белка в колесе и сумел-таки не допустить разгрома. Но и только.

- Хотели сыграть вторым номером, на контратаках, но, к сожалению, соперник ничего нам не позволил сделать, - сказал после матча главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - Никогда не перехожу на личности, но добавлю, что хотел бы отметить нашего вратаря, Владислава Окоряка, парень молодец. Для нас большая удача, что у нас есть возможность поработать с таким мальчиком, желаю ему хорошей карьеры, думаю, что у него все впереди, спасибо ему за его работу.

«Буран» с 45 очками сейчас обретается на 15 месте. «Ураганные» завершают первенство ВХЛ тремя матчами на выезде. В первом они сразятся с давно застолбившим за собой место в плей-офф питерским «СКА-Невой». Игра пройдет 14 февраля, начнется она в 19.00. Затем будет еще матч 16 февраля с тверским «Динамо», почти потерявшим шансы попасть в восьмерку лучших. Закончат сезон «ураганные» 18 февраля встречей с соседями из «Тамбова», реально претендующими на место в плей-офф. Если вспомнить как тамбовчане сейчас играют в футбол, очевидно, что спортивная столица Черноземья переместилась на берега Цны.

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ИСТОЧНИК KP.RU