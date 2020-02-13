СМИ: в администрации Рамонского района Воронежской области проходят обыски

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:01:14+03:00

По данным СМИ, в администрации Рамонского района работают полицейские по поручению Следственного комитета. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

По некоторым данным, они связаны с покушением на главу - Николая Фролова

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Ряд СМИ сообщил об обысках в администрации Рамонского района. Их проводят оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД. Полицейские действуют по поручению сотрудников центрального аппарата Следственного комитета.

Выдвигают предположения, что обыски связаны с расследованием покушения на главу Рамонского района Николая Фролова. Он недавно вышел на работу после курса лечения.

Напомним, 26 декабря 2019 года, когда Фролов подходил к своему автомобилю, сработало взрывное устройство. Чиновник получил ранения ног, однако после покушения был в сознании. Его отвезла в больницу соседка, чиновника прооперировали. Вскоре после этого силовики расклеили по Воронежу и Рамони фоторобот мужчины, который, предположительно, установил взрывное устройство под машиной Фролова. О возможных мотивах преступления представители правоохранительных органов пока не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU