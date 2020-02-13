Воронежцы хотят отремонтировать на средства гранта лестницу к Алексеево-Акатову монастырю

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:19:52+03:00

На конкурс общественно-полезных проектов направили 16 заявок из двух районов

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Жители Ленинского и Центрального районов подали на конкурс общественно-полезных проектов 16 заявок на общую сумму около 10 миллионов рублей. Большинство из них – 12 проектов – касается ремонта нагорных лестниц, в том числе - ведущей к старейшей обители Воронежа - Алексеево-Акатову монастырю. Прочие инициативы горожан – проекты благоустройства сквера на улице Максима Горького и строительство трех детских игровых площадок.

- В их софинансировании уже изъявили желание депутаты различных уровней, представители предпринимательского сообщества и сами жители, - рассказали в управе Центрального района, где проходило рассмотрение заявок на конкурс проектов ТОС. - Кроме того, жители традиционно примут участие в субботниках и других подготовительных работах.

Итоги рассмотрения станут известны в марте 2020 года при подведении итогов конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU