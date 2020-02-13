Под Воронежем на пожаре погиб мужчина

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:53:49+03:00

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В четверг, 13 февраля, загорелся дом на улице Зеленой в селе Девица Семилукского района.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 7.33. На место ЧП выезжали семь наших сотрудников на двух машинах. Но пожар потушили еще до их приезда, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

В горевшем доме обнаружили тело 69-летнего мужчины. Причины смерти выясняют. Также устанавливают, из-за чего возник пожар, и масштабы ущерба, нанесенного огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU