К юбилею Бунина в Воронеже поставят спектакль «Темные аллеи»

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:41:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области продолжается подготовка к масштабному празднованию 150-летнего юбилея Бунина. В нем примут участие все областные и муниципальные учреждения культуры, в плане более 60 крупных разноплановых мероприятий, в числе которых спектакли, беседы, книжно-иллюстративные выставки, экскурсии, литературно-музыкальные программы. В частности, Воронежский русский народный хор имени Массалитинова выступит с тематической программой. В Воронежском концертном зале покажут премьеру спектакля «Темные аллеи» по одноименному произведению Ивана Бунина.

В программе также фестиваль книги, презентация экскурсионного литературного маршрута, областной краеведческий диктант, киномарафон из цикла «Писатели и поэты земли Воронежской», музыкальный фестиваль, концерт-посвящение «Бунин и Рахманинов» с участием ведущих творческих коллективов региона.

Напомним, в сентябре в Воронеже в усадьбе Германовской на проспекте Революции - в доме, где родился Бунин, откроется музей писателя. Уже проведены все ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия, завершается работа по созданию музейных инсталляций и формированию экспозиции музея. В рамках открытия дома-музея Бунина пройдут круглый стол «Бунин: взгляд из XXI века», презентация каталога бунинских материалов из фондов музея.

ИСТОЧНИК KP.RU