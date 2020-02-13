2020-02-13T15:28:17+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель, упорно садившийся за руль пьяным, «заработал» условный срок

Пока в последний раз 33-летнего мужчину остановили ночью в Борисоглебске
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Борисоглебский городской суд вынес приговор по делу 33-летнего местного жителя.

По данным следствия, в начале ноября 2019 года ночью «Рено-Логан», где за рулем сидел этот гражданин, остановили на улице Советской Борисоглебска. Алкотест показал, что водитель пьян. А вскоре выяснили, что мужчину уже ловили, когда он управлял машиной навеселе. Полицейские выяснили, что в ту ночь водитель успел проехать от улицы Краснофлотской – к счастью, никого не сбил.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения по статье 264.1 УК РФ суд приговорил жителя Борисоглебска к полугоду лишения свободы условно. Кроме того, на 2,5 года его лишили водительских прав.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К юбилею Бунина в Воронеже поставят спектакль «Темные аллеи»
Президентские «премии» ко Дню Победы получат больше 31 тысячи воронежских ветеранов
В Воронежской области водитель, упорно садившийся за руль пьяным, «заработал» условный срок
В воронежском аэропорту пассажиры рейса на Гоа уже 18 часов ждут вылета
В Воронеже выступит Светлана Сурганова
В Воронеже в ГИБДД организуют бесплатный прокат детских автокресел
Под Воронежем рецидивист увидел возле своего дома автомобиль и сдал его на металл
Под Воронежем заместитель начальника отдела полиции попал под уголовное дело о мошенничестве
Жительница Воронежа лишилась около миллиона рублей, взяв кредит под диктовку мошенников
Воронежские следователи проверят факт домашних родов, в результате которых малыш получил травмы
В День защитников Отечества воронежцев ждут концерты, выставки и салют
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
На дорогах Воронежа и области ухудшилась видимость из-за снега
В Воронежской области на пожаре спасли пенсионера