В Воронежской области водитель, упорно садившийся за руль пьяным, «заработал» условный срок

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:28:17+03:00

Пока в последний раз 33-летнего мужчину остановили ночью в Борисоглебске

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Борисоглебский городской суд вынес приговор по делу 33-летнего местного жителя.

По данным следствия, в начале ноября 2019 года ночью «Рено-Логан», где за рулем сидел этот гражданин, остановили на улице Советской Борисоглебска. Алкотест показал, что водитель пьян. А вскоре выяснили, что мужчину уже ловили, когда он управлял машиной навеселе. Полицейские выяснили, что в ту ночь водитель успел проехать от улицы Краснофлотской – к счастью, никого не сбил.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения по статье 264.1 УК РФ суд приговорил жителя Борисоглебска к полугоду лишения свободы условно. Кроме того, на 2,5 года его лишили водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU