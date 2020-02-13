Президентские «премии» ко Дню Победы получат больше 31 тысячи воронежских ветеранов

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:38:02+03:00

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На днях президент Владимир Путин подписал указ о выделении всем ветеранам и приравненным к ним категориям граждан единовременной денежной выплаты ко Дню Победы. В Воронежской области, по данным регионального отделения Пенсионного фонда, ее получат более 31 тысячи человек.

Выплаты будут производиться без заявления, на основании базы данных ПФР, вместе с ежемесячной апрельской или майской пенсией.

- Деньги выплатят в привычной для пенсионера форме, в какой он получает пенсию, - уточнили в Пенсионном фонде области. – Если это перевод на карту или счет, то переведут в безналичной форме, если наличными, то деньги принесет почтальон.

«Премию» в размере 75 тысяч получат 19,3 тысячи человек, это ветераны ВОВ, ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и Японией.

По 50 тысяч получат 12 тысяч человек: ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Всего в Воронежской области предстоит выплатить более 2 миллиардов рублей, в том числе 1,45 миллиарда по 75 тысяч и 600 миллионов рублей по 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU