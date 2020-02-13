В воронежском аэропорту пассажиры рейса на Гоа уже 18 часов ждут вылета

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:38:08+03:00

Часть из них разместили в гостинице

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В Воронеже из-за снегопада уже 18 часов не может вылететь самолет на Гоа. По этому поводу уже начали проверку сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Они выясняют, помимо причин задержки, обеспечили ли пассажиров достаточным количеством воды и горячего питания, а также гостиницей. По последнему пункту в аэропорту сказали следующее:

- Часть людей, ожидающих вылета на Гоа, разместили в одной из городских гостиниц. Другие предпочли остаться в зале ожидания.

Также в пресс-службе воронежской воздушной гавани прокомментировали сам факт задержки:

- Перелет длинный, и пилоты не хотят рисковать. Предпочитают дожидаться подходящих метеоусловий.

По-прежнему под вопросом время вылета двух авиарейсов в Москву, запланированных на 11.10 и 16.15. Первый отложили до 16.15, на второй идет регистрация.

- Ждем самолеты из Москвы, которые из-за снегопада не могут приземлиться. Как только их примем, дадим зеленый свет и для лайнеров, летящих из Воронежа в столицу, - сообщили в аэропорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU