2020-02-13T14:45:24+03:00
Общество

В Воронеже в ГИБДД организуют бесплатный прокат детских автокресел

Его хотят разместить на Холмистой, 56
Юрий КОЗЛОВ
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Многие автокресла даже после долгого использования выглядят как новенькие.Многие автокресла даже после долгого использования выглядят как новенькие.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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С инициативой организовать бесплатный прокат детских автокресел в Воронеже выступил на заседании Общественного совета при региональном ГУ МВД начальник областного управления ГИБДД Евгений Шаталов.

- Уже нашли помещение для этих целей, - сообщил он. – Призываем всех родителей, дети которых уже выросли, привозить к нам автокресла. Тогда другие мамы и папы будут иметь возможность бесплатно им воспользоваться и вернуть обратно.

В региональном ГИБДД пояснили, что пункт проката собираются расположить в одном из помещений инспекции на Холмистой, 56. При этом все оформят официально: тем, кто дает автокресло, предоставят документ об обязательстве его вернуть. Соответственно родители, которые пожелают воспользоваться автокреслом, должны будут написать бумагу об ответственности за его сохранность.

Такая мера, по мнению сотрудников ГИБДД, поможет тем мамам и папам, которым тяжело потратить лишние три-пять тысяч рублей на автокресло для своих малышей. На сайте региональной полиции можно поучаствовать в опросе на эту тему, его можно увидеть в правом нижнем углу главной страницы

Также привели печальную статистику: за 2019 год более 200 детей, ехавших в автомобилях, получили травмы. Причем далеко не всегда они были пристегнуты или находились в детских удерживающих устройствах, 11 ребятишек были ранены, когда водитель нарушил правила перевозки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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