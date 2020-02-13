Под Воронежем рецидивист увидел возле своего дома автомобиль и сдал его на металл
В Новоусманском районе за сутки поймали угонщика. Ночью 12 февраля в поселке Воля исчез ВАЗ-2112. 37-летний владелец на утро не обнаружил машину на месте, где оставил, и обратился в полицию. Оказалось, машину угнал 47-летний местный житель, возле дома которого хозяин оставил автомобиль.
Подозреваемый увидел припаркованный около своего дома ВАЗ и решил его похитить. Мужчина позвонил знакомому и попросил отбуксировать якобы свою старую машину в пункт приема металлолома. Последний согласился. Полученные деньги подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, потратил.
За кражу ему грозит до пяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU