2020-02-13T13:30:02+03:00
Происшествия

Под Воронежем рецидивист увидел возле своего дома автомобиль и сдал его на металл

Его задержали по горячим следам
Ярослав ИВАНОВ
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В Новоусманском районе за сутки поймали угонщика. Ночью 12 февраля в поселке Воля исчез ВАЗ-2112. 37-летний владелец на утро не обнаружил машину на месте, где оставил, и обратился в полицию. Оказалось, машину угнал 47-летний местный житель, возле дома которого хозяин оставил автомобиль.

Подозреваемый увидел припаркованный около своего дома ВАЗ и решил его похитить. Мужчина позвонил знакомому и попросил отбуксировать якобы свою старую машину в пункт приема металлолома. Последний согласился. Полученные деньги подозреваемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, потратил.

За кражу ему грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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