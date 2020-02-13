2020-02-13T13:30:30+03:00
Происшествия

Под Воронежем заместитель начальника отдела полиции попал под уголовное дело о мошенничестве

По версии следствия, он требовал от подчиненных вернуть часть премии, выданной перед Новым годом
Юрий КОЗЛОВ
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Теперь очередь в охоте на "оборотней в погонах" дошла до и хохольской полиции.Теперь очередь в охоте на "оборотней в погонах" дошла до и хохольской полиции.Фото: из архива «КП»
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Скандал разгорелся в начале февраля в отделе полиции Хохольского района. Туда нагрянули с проверкой сотрудники контролирующих органов, они провели обыски и изъяли документы. Результатом их визита стало уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя начальника отдела полиции.

По данным источника «КП», сотрудникам отдела дали премии на Новый год. Часть их один из начальников, который и попал под следствие, заставил вернуть. Пока неясно, сделал ли он это просто в приказном порядке или в обмен на обещании каких-то привилегий или попустительства по службе. Кто-то из оставшихся недовольными работников отдела, видимо, и сообщил о действиях заместителя начальника куда следует.

В региональном ГУ МВД заявили, что если вина их сотрудника подтвердится, то он будет уволен. А его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, после прихода на должность Михаила Бородина в воронежской полиции активно стали искать «оборотней в погонах». И вскоре под уголовное дело попал заместитель начальника региональной полиции Александр Коротеев – за требование построить ему баню за 242 тысячи рублей. Ранее на обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» пришлось отвечать заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) регионального МВД Виталий Чермашенцев. По версии следствия, он брал деньги с крупного бизнесмена, трудящегося в сфере сельского хозяйства с марта 2015-го по май 2019 года. Всего таким образом, по данным СК, Чермашенцев взял у предпринимателя 9,2 миллиона рублей. Такую сумму высокопоставленный полицейский брал за общее покровительство и избавление от проверок. По схожему делу о вымогательстве (только 10 миллионов рублей) проходит начальник отдела УЭБ и ПК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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