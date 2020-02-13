Жительница Воронежа лишилась около миллиона рублей, взяв кредит под диктовку мошенников

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:02:17+03:00

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За 12 февраля аферисты обманули семерых жителей Воронежской области, причем, пятерых удаленно - через интернет и мобильную связь.

63-летняя жительница Железнодорожного района таким образом лишилась почти миллиона рублей!

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонили. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что зафиксирована попытка оформления кредита на ее имя. Пенсионерка опровергла эту информацию, тогда лже-сотрудник банка предложил отменить несанкционированные действия мошенников, а для этого запросил персональные данные банковской карты, а также фотографию заявительницы. Женщина все выполнила, на ее карту поступили кредитные деньги, которые она, по рекомендации мошенника, перевела на якобы безопасные резервные счета. После этого звонки афериста прекратились, а ущерб, причиненный потерпевшей, составил 900 тысяч рублей.

Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность, не сообщать свои личные данные неизвестным лицам, тщательно проверять любую поступающую информацию от незнакомых людей, в том числе в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU