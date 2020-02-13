2020-02-13T12:31:00+03:00
Общество

Воронежские следователи проверят факт домашних родов, в результате которых малыш получил травмы

Матери, которая воспользовалась услугами домашних "повитух", в конце концов, оказали помощь в больнице, но ребенок появился на свет покалеченным
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Воронежские следователи проведут проверку по факту домашних родов с участием «повитух», в результате которых новорожденный получил переломы и гематомы. Инцидент случился в середине января. Жительница Семилук начала рожать дома «под присмотром» частной акушерки. Но возникли сложности, женщину все-таки экстренно отвезли в родильное отделение Семилукской райбольницы. У ребенка уже появилась на свет ножка, но она была травмирована. В итоге малыш родился с переломами и другими опасными травмами.

- Молодой человек сообщил в СМИ, что вместе с супругой они посещали платные курсы по подготовке к родам, которые проводили женщины, заверившие, что являются акушерками. Когда у жены начались схватки, к ним домой приехали так называемые две «акушерки», которые стали проводить манипуляции по родоразрешению. В процессе роженице стало плохо, было принято решение о ее доставке в роддом самостоятельно. В больнице женщине оказали необходимую медицинскую помощь, младенца отправили в реанимацию детской больницы. Следователи проводят проверку по этому инциденту, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежские следователи проверят факт домашних родов, в результате которых малыш получил травмы
В День защитников Отечества воронежцев ждут концерты, выставки и салют
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
На дорогах Воронежа и области ухудшилась видимость из-за снега
В Воронежской области на пожаре спасли пенсионера
В Воронеже в январе снизились цены на свинину и апельсины, зато подорожали молоко, гречка и коммуналка
Воронежцам покажут военные фотографии
В Нововоронеже средь бела дня насмерть сбили пешехода
В Воронеже отменили концерт группы "Черный обелиск"
В Воронеже спустя двое суток устранили аварию, которая оставила без тепла 12 тыс человек
Воронежцам на уникальной скрипке сыграет скрипач-виртуоз
В Воронежской области инспекторов ГИБДД обвиняют в том, что они «закрыли глаза» на ДТП
Инспектора МЧС из Воронежской области уволили за фиктивное обвинение в поджоге
В Воронеже детсад обязали выплатить 600 тысяч рублей за вылитый на ребенка компот
Прокуратура проверит, почему 14-летняя школьница отравилась газом в Воронеже
В 2020 году в Воронеже дизайн-регламенту будут соответствовать 74 улицы
В Воронеже для лечения сосудов закупят оборудование почти на 257 млн рублей
Чиновники из Воронежской области предлагают бороться с «экспансией» сетевых магазинов
В мэрии Воронежа показали примеры праздничного оформления к 75-летию Победы
Рейсовый автобус на воронежской трассе влетел в «Ладу Веста»
Воронежская ОПГ на «отмывке» денег заработала 4 миллиона рублей
В Воронеже мэр обнадежил жильцов двух улиц без фонарей
В Воронеже ищут подрядчика для строительства нового корпуса онкодиспансера за 3 млрд рублей
В Воронеже начали экспериментальные работы над двигателем новой ракеты «Союз-5»
В Воронеже возбудили дело против «ВАСО» за аварию, оставившую без тепла 12 тысяч человек