Воронежские следователи проверят факт домашних родов, в результате которых малыш получил травмы

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:31:00+03:00

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Воронежские следователи проведут проверку по факту домашних родов с участием «повитух», в результате которых новорожденный получил переломы и гематомы. Инцидент случился в середине января. Жительница Семилук начала рожать дома «под присмотром» частной акушерки. Но возникли сложности, женщину все-таки экстренно отвезли в родильное отделение Семилукской райбольницы. У ребенка уже появилась на свет ножка, но она была травмирована. В итоге малыш родился с переломами и другими опасными травмами.

- Молодой человек сообщил в СМИ, что вместе с супругой они посещали платные курсы по подготовке к родам, которые проводили женщины, заверившие, что являются акушерками. Когда у жены начались схватки, к ним домой приехали так называемые две «акушерки», которые стали проводить манипуляции по родоразрешению. В процессе роженице стало плохо, было принято решение о ее доставке в роддом самостоятельно. В больнице женщине оказали необходимую медицинскую помощь, младенца отправили в реанимацию детской больницы. Следователи проводят проверку по этому инциденту, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU