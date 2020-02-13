В День защитников Отечества воронежцев ждут концерты, выставки и салют

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:48:58+03:00

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День защитника Отечества начнут отмечать в Воронеже с самого утра. По традиции, 23 февраля в храмах города с 8.00 начнутся богослужения по погибшим воинам. В братским могилам возложат венки. В 11.00 в ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1) стартует гала-концерт фестиваля патриотической песни «Защитники Отечества», в котором примут участие победители номинаций «Юный патриот», «Ветеран», «Воин».

В городских библиотеках и домах культуры пройдут тематические выставки книг, фотографий и детских рисунков, концерты и мастер-классы по изготовлению открыток для пап.

Вечером 23 февраля в 21.00 в районе дамбы Чернавского моста начнется салют, положенный Воронежу по статусу города воинской славы. С 20.00 до 22.00 запретят проезд по Чернавской дамбе, Чернавскому мосту от улицы Степана Разина и набережной Массалитинова от Адмиралтейской площади до Северного моста. Также с 8.00 до 22.00 нельзя будет заезжать на дамбу со стороны Чернавского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU