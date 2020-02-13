На дорогах Воронежа и области ухудшилась видимость из-за снега

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:19:54+03:00

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В Воронеже второй день идет снег. Из-за температурных скачков на дорогах возможно образование наката, налипание мокрого снега, снежные заносы, а также обледенение дорожного полотна - особенно на спусках, подъемах, мостах и путепроводах.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. А пешеходам необходимо снять наушники и капюшоны, которые закрывают обзор, и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

На дороги и на федеральные трассы вышли дополнительные экипажи сотрудников ДПС. В случае если вы попали в ДТП или другую нештатную ситуацию на дороге, звоните в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефонам: 8(473) 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU