В Воронежской области на пожаре спасли пенсионера

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:56:39+03:00

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Вечером 12 февраля в Воронежской области на пожаре пострадал мужчина. Огнеборцев вызвали в Таловский район.

- Сообщение о пожаре в поселке Абрамовка поступило на пульт дежурного в 23.07. Семь огнеборцев на двух машинах потушили его через полчаса после вызова. Сгорела веранда и обрушилась крыша в жилом доме. Из огня спасатели вынесли 62-летнего мужчину, его отправили в больницу, где у пострадавшего диагностировали ожоги 2-3 степени. Причину возгорания устанавливают эксперты, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Если вы стали свидетелем ЧП, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU