В Воронеже в январе снизились цены на свинину и апельсины, зато подорожали молоко, гречка и коммуналка

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:38:08+03:00

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Воронежстат поделился статистикой изменения цен.

По результатам мониторинга, в январе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем, цены на продовольственные товары повысились на 0,3 процента. Значительно подорожали молоко, кальмары, гречка, картофель, все виды овощей, яблоки, груши и виноград - на 1,5-23,1 %. Одновременно снизились цены на мясо свинины, яйца, рис, пшено, бананы и апельсины - на 2,1-10,9 %.

Стоимость минимального набора продуктов в расчете на месяц в январе 2020 года по области составила 3473 рубля и выросла по сравнению с минувшим декабрем на 0,8 процента.

Промышленные товары в январе 2020 года по сравнению с декабрем подорожали на 0,4 процента. В частности, выросли цены на учебники и учебные пособия для общеобразовательной школы, кровати для новорожденных, стулья с мягким сиденьем, отечественные легковые автомобили - на 2,2-3,5 процента. Снизились - на мужские свитера, кухонные рабочие столы и металлочерепицу - на 1,9-4,8 %. Из лекарств подорожали отечественный анальгин, аллохол, таурин и настойка пустырника – на 3,3-6,9 процента, подешевели - винпоцетин, смекта, индапамид и офтан катахром - на 1 процент.

Поднялись тарифы на коммуналку: взносы на капремонт и плата за обращение с твердыми коммунальными отходами поднялись на 25,4-37,6 процента. Значительно возросла плата за оформление доверенности в нотариальной конторе и устная консультация юриста по семейным вопросам, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков - на 9,2-22,5 %. Одновременно на 2,5-8,1 процента снизилась цена на билеты в экономклассе самолета и проезд в поездах дальнего следования, экскурсионная поездка во Францию, первичная консультация у стоматолога.

ИСТОЧНИК KP.RU