Воронежцам покажут военные фотографии

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:02:25+03:00

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16 февраля в музее-диораме (Ленинский проспект, 94) откроется фотовыставка «Воронеж помнит». Проект посвящен 12-летию присвоения почетного звания «Город воинской славы» и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме снимков на выставке можно будет увидеть предметы военных лет, познакомиться с реконструкторами и посмотреть эпизоды документального фильма «Фронт Победы: Воронежский-1-Украинский фронт» воронежского режиссера Александра Никонова. В этот день пройдет также конференция известных воронежских историков и краеведов.

Выставка продлится до 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU