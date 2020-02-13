Воронежцам покажут военные фотографии
16 февраля в музее-диораме (Ленинский проспект, 94) откроется фотовыставка «Воронеж помнит». Проект посвящен 12-летию присвоения почетного звания «Город воинской славы» и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме снимков на выставке можно будет увидеть предметы военных лет, познакомиться с реконструкторами и посмотреть эпизоды документального фильма «Фронт Победы: Воронежский-1-Украинский фронт» воронежского режиссера Александра Никонова. В этот день пройдет также конференция известных воронежских историков и краеведов.
Выставка продлится до 25 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU