В Нововоронеже средь бела дня насмерть сбили пешехода
За 12 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 144 ДТП, из них большая часть случилась в областном центре – 108. В 10 авариях пострадали 12 человек, один погиб.
Около 12.15 в Нововоронеже 39-летний водитель на «Ниссан Х-Трейл» сбил 65-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в больнице.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU