В Нововоронеже средь бела дня насмерть сбили пешехода

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:57:35+03:00

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За 12 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 144 ДТП, из них большая часть случилась в областном центре – 108. В 10 авариях пострадали 12 человек, один погиб.

Около 12.15 в Нововоронеже 39-летний водитель на «Ниссан Х-Трейл» сбил 65-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в больнице.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU