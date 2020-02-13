В Воронеже спустя двое суток устранили аварию, которая оставила без тепла 12 тыс человек

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:51:52+03:00

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В дома 12 тыс воронежцев на Левом берегу снова поступило тепло. Аварию на Циолковского,27, которая лишила отопления и горячей воды 29 многоквартирных домов и два детских садика, устранили в четыре часа утра 13 февраля.

- Пока могут быть отдельные нарекания от жителей. Это связано с возможным завоздушиванием системы. Такое возможно, несмотря на то, что система отопления жилых домов, теплоснабжение которых временно приостановлено в результате аварии, была временно запитана от резервного источника, что предотвратило ее полное остывание. Вместе с тем, теплоснабжение в полном объеме восстанавливается значительно быстрее, чем при полном сливе системы. Сотрудники управляющих компаний продолжают вести работу по текущей регулировке - слесари УК стравливают воздушные пробки, проводят работы по балансировке внутридомовых сетей, - отметили в мэрии Воронежа.

Напомним, аварию устраняли без малого двое суток. Ход ремонта взяла под контроль прокуратура - возбудили дело в связи с тем, что ремонт шёл слишком долго.

ИСТОЧНИК KP.RU