2020-02-13T09:22:42+03:00
Звезды

В Воронеже отменили концерт группы "Черный обелиск"

Можно сдать билеты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже продолжает "сыпаться" гастрольная афиша. Отменили концерт группы "Черный обелиск", который планировался 16 февраля в Arena Hall.

- Вернуть билеты можно по месту их приобретения. При себе кроме билета обязательно иметь чек и паспорт (при оплате наличными), - сообщили организаторы.

С начала 2020-го года это уже не первая отмена гастрольных мероприятий. 10 февраля не состоялся концерт легендарной Бонни Тайлер. Отменили концерт "Танцы на ТНТ", который планировался 17 февраля, а также майский концерт программы "Планета Хитов. 80-90'е".

ИСТОЧНИК KP.RU

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